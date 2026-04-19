Uva: "Otto stadi perfettamente nel cronoprogramma per Euro 2032". Ecco l'elenco e Firenze...

E' una corsa contro il tempo quella dell'Italia per trovare cinque stadi che possano ospitare Euro 2032.

Le parole di Uva

L’executive director Uefa, Michele Uva, ha fatto sapere in merito: “Ci sono tredici stadi che stanno lavorando per portare i documenti necessari. Otto sono perfettamente nel cronoprogramma”.

L'elenco degli otto

Quali sono questi otto? L'elenco comprende Torino, Firenze, Roma (con due stadi, l'Olimpico e il teorico nuovo di Pietralata), Salerno, Palermo, Cagliari e Napoli. Da questi otto, come detto, ne verranno scelti cinque, una decisione definitiva che verrà presa tra fine settembre e inizio ottobre.

Milano fuori?

Milano attualmente sembra essere fuori da ogni gioco con San Siro che dovrebbe essere abbattuto, ma che è anche al centro di un'inchiesta.