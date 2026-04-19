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Uva: "Otto stadi perfettamente nel cronoprogramma per Euro 2032". Ecco l'elenco e Firenze...

Claudio Tirinnanzi /
Stadio Firenze

E' una corsa contro il tempo quella dell'Italia per trovare cinque stadi che possano ospitare Euro 2032

Le parole di Uva

L’executive director Uefa, Michele Uva, ha fatto sapere in merito: “Ci sono tredici stadi che stanno lavorando per portare i documenti necessari. Otto sono perfettamente nel cronoprogramma”. 

L'elenco degli otto

Quali sono questi otto? L'elenco comprende Torino, Firenze, Roma (con due stadi, l'Olimpico e il teorico nuovo di Pietralata), Salerno, Palermo, Cagliari e Napoli. Da questi otto, come detto, ne verranno scelti cinque, una decisione definitiva che verrà presa tra fine settembre e inizio ottobre.

Milano fuori?

Milano attualmente sembra essere fuori da ogni gioco con San Siro che dovrebbe essere abbattuto, ma che è anche al centro di un'inchiesta. 

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