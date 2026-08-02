Una serie di exploit per mettere il mercato in stand by. Un destino che appare mutato

È un Roberto Piccoli deciso a riscattarsi quello che ha affrontato questa tournée inglese, desideroso di redimersi dopo la difficile stagione passata e di conquistarsi un posto nella rosa di Fabio Grosso

Una tournée da protagonista

Nei due match disputati in Inghilterra, l'ex Cagliari è andato a segno sia contro il QPR sia contro il Watford, segnando il gol decisivo per la vittoria viola. Anche in Austria contro il Real Madrid sono arrivate ottime riposte da parte dell'attaccante, che con la sua rete ha dato il via alla rimonta della Fiorentina.

Un destino mutato?

In tal senso, va detto che il destino di Piccoli appare mutato: da quasi sicuro partente, il giocatore si è meritato l'attenzione di mister Grosso, rimasto colpito dal suo impegno, e ad oggi il mercato per il classe 2000 appare congelato, in attesa delle decisioni di Fabio Paratici.