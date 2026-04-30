L’addio di Sabiri: da un esordio surreale alla scomparsa dal Viola Park

I primi minuti ufficiali con la Fiorentina Abdelhamid Sabiri li aveva fatti ad agosto, nel ritorno del playoff di Conference League contro il Polissya, ma soltanto a fine dello scorso ottobre ha mosso i primi passi in Serie A in maglia viola. Era Fiorentina-Bologna, data 26 ottobre 2025, e da quel momento il classe ’96 marocchino è totalmente sparito dai radar. Una ‘contusione’ che lo ha tenuto fuori subito dopo l’esordio, per poi sparire definitivamente dai radar.

Il giocatore non si vede più

Sabiri da mesi ormai è fuori totalmente dalla rosa viola e non si vede più al Viola Park, andrà a scadenza di contratto con la Fiorentina il prossimo 30 giugno e la sua avventura a Firenze si concluderà di fatto prima ancora di essere mai iniziata. In mezzo, tre prestiti esotici, tra Al-Fayha, Ajman Club e Al-Taawoun. Un ingaggio di quasi 750.000 € netti, regolarmente percepito, ma nessuna traccia lasciata sul campo da calcio.

Un’operazione che resta un mistero

L’approdo di Sabiri alla Fiorentina ormai quasi 3 anni e mezzo orsono resta uno degli affari di calciomercato per distacco più inspiegabili della dirigenza viola da tanti anni a questa parte, considerato che il calciatore non è mai stato di fatto inserito nei piani di tre allenatori di fila: Italiano, Palladino, quindi Pioli, benché abbia finalmente esordito in maglia gigliata. Un capitolo misterioso ma che, tuttavia, tra un paio di mesi si chiuderà definitivamente.