Pellegrino: "Vorrei giocare con Dybala e Franco alle spalle. Non sono ancora leader alla Fiorentina ma posso diventarlo"

E' una Serie A…rgentina quella in cui si è ritrovato Mateo Pellegrino, con tanti connazionali protagonisti. A La Gazzetta dello Sport, il centravanti della Fiorentina ha parlato anche di connazionali e avversari:

Con chi vorrei giocare? "Dybala, così lui e Mastantuono mi servono e io faccio gol. Anche se è mancino come Franco non importa, una soluzione la troviamo…"

Il mio modello? “Studio Haaland, fisicamente e come struttura è il più simile a me. E' completissimo e il più forte come attaccante d'area. Il difensore più tosto è Akanji, molto bravo con la palla, non si fa pressare, è intelligente e usa il fisico”.

Leader a Firenze

“Non ancora ma posso diventarlo. Ho personalità e mi hanno sempre detto che essere leader mi viene naturale. Abbiamo De Gea e Ranieri, hanno esperienza e carattere”.