Rubino: "ll cambio in panchina ci ha riportato l'entusiasmo. Sono trequartista, ma sempre meno squadre lo utilizzano"

Nelle scorse ore l’attaccante della Carrarese Tommaso Rubino, giovane 2006 ancora di proprietà della Fiorentina, ha rilasciato una breve intervista a La Nazione, nella quale oltre a spiegare le novità portate da Pagliuca, nuovo allenatore della squadra toscana, ha spiegato quale sia il suo ruolo preferito.

"Dico la verità: sono un po' stupito anch'io di aver segnato 2 gol su 3 di testa ma se vengono anche cosi meglio. Noi li prendiamo volentieri. Con Calabro era un tipo di calcio più verticale mentre con Pagliuca cerchiamo di avere di più il possesso della palla e di dominare, tra virgolette, la partita. Calabro aveva sempre più il concetto di andare sull'attacco della profondità e sulle punte con più velocità mentre ora abbiamo un gioco più manovrato”.

“Pagliuca è riuscito a riportarci l'entusiasmo. Ora siamo fiduciosi”

Ha anche aggiunto: “Sinceramente appena è arrivato il mister ci ha ridato subito l'entusiasmo giusto che dopo la partita col Benevento avevamo un po' perso perché quella gara ci aveva distrutto. Siamo andati fiduciosi, consapevoli che era una gara che potevamo vincere perché in settimana ci eravamo allenati veramente bene. Siamo arrivati là carichi e siamo riusciti a portare a casa tre punti importantissimi che ci ridanno un po' di fiducia. Il nostro campionato riparte da Padova. Secondo me siamo una squadra anche molto competitiva e col Padova si è visto. Un gruppo fatto di gente che ha voglia di lavorare e di imparare".

“Ecco qual è il mio ruolo in campo”

Il ragazzo ha anche spiegato quale sia la posizione in campo dove si trova maggiormente a suo agio: “Il mio ruolo di base è quello di trequartista e mi trovo meglio a farlo in alcune situazioni ma mi piace giocare anche da mezzala perché in ottica futura può essere importante saperla fare visto che ci sono sempre meno squadre che giocano col trequartista. Meno male che è arrivato il gol e abbiamo vinto. È andata bene così. Purtroppo nelle prime giornate io ho avuto questo infortunio che non ci voleva e che mi ha lasciato fuori dai giochi ma ora sto bene e non vedo l'ora che si rigiochi già contro il Modena".