Il Viola Parking può riaprire: approvata la delibera che lo salva. E Pignotti annuncia la variante urbanistica per renderlo definitivo

Il Viola Parking può riaprire alle auto. Il via libera all’utilizzo dell’area di sosta temporanea a servizio del centro sportivo della Fiorentina è arrivato questo pomeriggio con l’approvazione della nuova delibera “salva Viola Parking” da parte del Consiglio comunale (10 a favore Pd, Bagno a Ripoli al Centro; 1 astenuta Bagno a Ripoli Futura; 5 contrari Cittadinanza attiva, FdI).

Il testo della delibera

Il testo prende le mosse dal recente pronunciamento del Consiglio di Stato che ha confermato la sostanziale legittimità dell’uso temporaneo, intravedendone l’interesse pubblico, ma ha individuato nella prima deliberazione del Comune due vizi formali che ne avevano comportato l’annullamento. Vizi che nella nuova formulazione vengono rimossi.

L'allenamento a porte aperte

In ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di Stato, dalla data della sentenza (9 marzo) ad oggi, l’uso dell’area di sosta era stata interdetta. Così in occasione dell’allenamento a porte aperte della Fiorentina, sabato scorso, le auto dei tifosi avevano non solo riempito il parcheggio scambiatore che servirà il capolinea della tramvia, ma si erano anche disseminate lungo via Pian di Ripoli. “Una ulteriore dimostrazione dell’utilità del Viola Parking”, ha affermato ieri in commissione urbanistica, l’architetto Gandolfo, dirigente dell’Ufficio Governo del territorio. Nella nuova delibera viene indicata dal Comune una data di scadenza dell’uso temporaneo del Viola Parking, fissata al 1° febbraio 2027 (indicata negli atti ufficiali come data più probabile di entrata in esercizio della Linea 3.2.1 della tramvia).

Il futuro del Viola Parking

Inoltre, viene esplicitata in maniera approfondita l’assenza di contrasto tra l’area di sosta e il Piano strutturale del Comune e viene anzi messo in luce come l’intervento, al contrario, sia ad esso coerente. In seguito all’approvazione del Consiglio comunale, Comune e Fiorentina firmeranno una nuova convenzione correttiva in merito all’area di sosta che sostituirà integralmente la precedente. In teoria il primo febbraio del prossimo anno il Viola Parking dovrebbe essere completamente smantellato e l’area, circa 5 ettari, rinaturalizzata. A meno che non vi sia uno slittamento nell’entrata in esercizio della tramvia, che comporterà una delibera che stabilisca la nuova scadenza. Nel frattempo, però, il Comune di Bagno a Ripoli predisporrà una variante urbanistica – questo l’annuncio del sindaco Pignotti: “Perché un centro sportivo ha bisogno di un parcheggio: serve, c’è e ci sarà”. Parole definitive (o quasi).