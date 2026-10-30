"Far entrare un ragazzo, chiunque sia, al 90' non è mai facile. Con Gonçalves Vanoli cercava la botta di c..."

Massimo Bonanni, ex calciatore e oggi allenatore, ha sollevato la questione relativa alla gestione di Pedro Gonçalves, inserito da Vanoli solo al 91' ieri sera e che, da quando è arrivato alla Fiorentina, non ha ancora trovato lo spazio che voleva. Questo il suo commento a TMW Radio.

Sulla gestione Goncalves

“Far entrare un ragazzo, chiunque esso sia e a prescindere dalla sua caratura, al 90' non è mai una cosa semplice a meno che non sia una sostituzione forzata. No, quello è stato un cambio tattico alla ricerca della botta di c**o, l'ho letta così. Noi poi siamo qui, non è semplice stare nei panni dell'allenatore”.

Chi lo avrebbe detto

Zero minuti a Milano contro l'Inter e un ingresso che sa di presa in giro, al 91', contro l'Atalanta ieri sera: fa strano associare questi numeri a chi si è presentato a Firenze dopo una stagione da 14 reti e 9 assist in 39 partite. Una condizione fisica che, secondo Vanoli, ancora latita.