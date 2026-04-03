Bove ritrova una maglia da titolare: non accadeva da quel Fiorentina-Inter difficile da dimenticare

Prima da titolare con il Watford per l'ex giocatore della Fiorentina Edoardo Bove. Il centrocampista italiano è partito dall’inizio nella sfida di Championship contro il Queens Park Rangers, terminata con una sconfitta per 2-1. Una gara quindi non certo memorabile sul campo per lui, ammonito al 23’ e sostituito al 57’, ma importante a livello simbolico. L’ultima presenza dal primo minuto risaliva alla notte del 1° dicembre 2024, in occasione di Fiorentina-Inter, quando si sentì male accasciandosi sul terreno di gioco facendo tremare gli spalti del ‘Franchi’ e i tifosi a casa.

La rinascita di Bove

Bove adesso è determinato a ritagliarsi nuovamente un ruolo da protagonista. Finora sono 8 le presenze con gli Hornets, impreziosite da un gol segnato il 17 marzo contro il Wrexham.

L'obiettivo playoff

A sei giornate dalla conclusione della stagione regolare di Championship, il Watford occupa il nono posto in classifica, a otto punti dalla zona playoff. La rincorsa è complicata, ma la matematica lascia ancora aperta una possibilità.