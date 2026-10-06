Ranieri: "Un onore continuare con la maglia che indosso da quando ho 13 anni. A Firenze a vita? Il calcio è strano"

Dopo aver annunciato il rinnovo di contratto con la Fiorentina (LEGGI QUI), Luca Ranieri ha parlato anche della sua felicità per la notizia.

La felicità di Ranieri

"Sono felice e super onorato di continuare con questa società. Sono qui da quando ho 13 anni, ho vissuto qui tantissime cose, gioie e delusioni. Un onore poter continuare qua".

A vita alla Fiorentina?

"Qui a vita? Il calcio è strano. Intanto continuate per altri tre anni alla Fiorentina è un’emozione unica. Non vedo l’ora di dimostrare quanta voglia ho di restare qua"