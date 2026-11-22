Grande vittoria della Fiorentina Femminile, che al Viola Park vince in rimonta per 4-3 sul Como 1907 dopo essere stata addirittura sotto per 0-2.

La partita

Apre le marcature al 7’ l’ex viola Giacinti che, servita a centro area, conclude con un destro di prima intenzione che si insacca nella porta di Fiskerstrand. Al

33’ un’altra ex , Bonfantini, fa 2-0: respinta corta della difesa viola, parla che termina al limite dell’area sui piedi della stessa Bonfantini che controlla e calcia sotto la traversa. Al 40’ la Fiorentina accorcia le distanze con Omarsdottir che da angolo indirizza verso la porta lariana, con Durante pronta a ribadirla in rete di testa. Al 46', in apertura di secondo tempo, su lancio di Severini Johansen che, in scivolata, tocca quanto basta per battere Durante e portare la Fiorentina sul pareggio. Le viola mettono poi la freccia al 53': lancio millimetrico di Severini, indemoniata, per Omarsdottir che, con un pallonetto altrettanto perfetto, supera Durante e porta avanti la Fiorentina. Le viola sono poi brave a soffrire nel finale ed allungare sul 4-2 col gol di Hurtig . A nulla vale il gol sul rigore di Wullaert al 93' che fissa il risultato sul 4-3 finale.

Come cambia la classifica

Con questa vittoria, la Fiorentina sorpassa in classifica proprio il Como, portandosi in solitaria al terzo posto a tre punti di distanza dall'Inter seconda in classifica.