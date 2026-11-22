Torna in campo anche la Serie A Women, con le ragazze di Pinones-Arce impegnate in casa, oggi, alle 15. Ecco il programma della giornata per la Fiorentina Femminile.

Scontro diretto

Sarà scontro diretto tra le viola e il Como 1907: le lariane siedono infatti al terzo posto a 14 punti, tallonate dalla Fiorentina a quota 13. Attualmente in corso, invece, Ternana-Inter: gara che verrà seguita con attenzione dalle viola, essendo le nerazzurre seconde con 16 punti, e quindi a portata di tiro.

Parla il mister

Nelle parole del mister: “Non guardo la classifica, siamo ancora all'inizio: mi interessano le prestazioni e il nostro percorso, dobbiamo migliorare nel costruire palle gol e puntare alla pericolosità delle conclusioni”.