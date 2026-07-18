Bianco ad un passo dal Modena: cifre e termini dell'operazione

L’arrivo di Inao Oulai non ferma il lavoro del direttore della Fiorentina Fabio Paratici, che anche quest’oggi continua il suo processo di snellimento della rosa. In questo momento uno dei prossimi indiziati a lasciare Firenze è l’ex centrocampista di Monza e PAOK Alessandro Bianco. Il classe 2002, al quale è stato esplicitamente spiegato che non farà parte del futuro viola, sarà però costretto probabilmente a scendere di categoria.

Cifre e termini dell'operazione

Bianco è infatti, come sottolineato da Alfredo Pedullà, ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Modena: trattativa in dirittura d'arrivo con la formula del trasferimento a titolo definitivo, con la Fiorentina che incasserà una cifra attorno al milione di euro. Ma non finisce qui. I viola infatti si sono assicurati anche una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, percentuale ancora però da verificare.