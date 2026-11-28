Vince ancora la Lazio di Gennaro Gattuso, che nel match delle 18 regola per 2-1 un buon Torino. Aquilotti ancora primi anche per questa giornata.

La cronaca della gara

Dopo una prima parte di gara in cui i granata di Ignazio Abate avevano creato più pericoli, trovando però sulla propria strada un grande Mandas, decisivo in avvio su Simeone, la squadra di Rino Gattuso ha colpito con un uno-due micidiale nel finale di primo tempo: al 42' Provstgaard ha sbloccato il risultato di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Zaccagni, e appena due minuti più tardi lo stesso capitano biancoceleste ha servito l'assist per il raddoppio in diagonale di Isaksen. Nella ripresa il Torino ha reagito con orgoglio: dopo aver colpito un palo con Simeone, i padroni di casa hanno riaperto l'incontro al 62' grazie a un colpo di testa sul primo palo di Ché Adams su calcio d'angolo battuto da Gineitis. Nei minuti finali i granata spingono alla ricerca del pareggio, mentre la Lazio si affida ai cambi (dentro tra gli altri Guðmundsson) per difendere il prezioso vantaggio fino al fischio finale.

La classifica

La nuova classifica di Serie A: Lazio 35, Roma 30, Inter 29, Milan 27, Como 26, Frosinone 23, Juventus 21, Bologna 19, Napoli 18, Cagliari 16, Genoa 16, Atalanta 15, Torino 14, Lecce 10, Monza 10, Fiorentina 9, Sassuolo 8, Parma 8, Venezia 7, Udinese 6.