Freitas: "E' sempre difficile sposare le ambizioni di una piazza come Firenze con le risorse di stenti"
L’ex direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas ha parlato a Radio Sportiva commentando la stagione della squadra viola e il possibile futuro della società gigliata.
Le parole di Freitas
“È sempre difficile sposare le ambizioni della piazza con le risorse di stenti. Con tanti cambi diventa ancora più difficile. L’importante è che si sia salvata”.
Sulla stagione viola
“È una società con un blasone importante con una bella storia nel calcio italiano, mi auguro che con Paratici sia capace di attrezzarsi per rispondere alle ambizioni di Firenze”.
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