Incredibile a Capodimonte: urla e offende l'arbitro alla TV, la moglie non capisce e finisce in tragedia

Un episodio tanto tragico quanto al limite del concepibile è avvenuto ieri a Capodimonte (Napoli) durante la partita fra gli azzurri e l'Atalanta, vinta dagli uomini di Palladino fra le tante proteste arbitrali dei partenopei.

La rabbia per la decisione arbitrale

Proprio le decisioni dell'arbitro sono state all'origine di una tragedia familiare. Dopo la decisione del Var di revocare un rigore agli azzurri ha scatenato la rabbia di un uomo di Capodimonte che, nel momento di frustrazione, ha iniziato a inveire contro lo schermo. La moglie, convinta che quegli insulti fossero rivolti a lei, ha aggredito il marito, prima verbalmente e poi fisicamente.

L'aggressione fisica

In preda alla furia, la donna di Capodimonte, ha scagliato prima un paio di forbici contro il marito, per poi accoltellarlo con un coltello da cucina. L’intervento dei Carabinieri ha evitato il peggio; il quarantenne si trova ora all’Ospedale del Mare: ha riportato diverse ferite, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.