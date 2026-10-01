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La Gazzetta dello Sport: Duttilità e idee, la Fiorentina va con le nuove ali

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
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Un articolo sui viola presente stamani su La Gazzetta dello Sport

Pagina 17

Il titolo è: “Non solo Jimenez Duttilità e idee la Fiorentina va con le nuove ali”. Sottotitolo: “Da Joao Mario a Valdepenas e Viery così Paratici ha rivoluzionato le fasce”. 

Abbondanza sulle corsie

Articolo che inizia così: “L’abbondanza sta sulle corsie laterali. La Fiorentina in estate ha cambiato tanto in tutti i reparti ma soprattutto sulle fasce”. 

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