Jimenez, quei ritardi agli allenamenti che gli hanno creato problemi. Ma contro il Napoli...

Alex Jimenez ha rotto il ghiaccio con la Fiorentina, trovando il suo primo gol (con la complicità di una deviazione) in maglia viola.

Eppure per lui questi gli ultimi mesi sono stati tutt'altro che semplici: prima le difficoltà vissute tra Milan (rapporto con Allegri) e Bournemouth. Ma un avvio in salita c'è stato anche a Firenze sotto la gestione Grosso. La Nazione fa riferimento a qualche ritardo di troppo agli allenamenti che gli ha creato problemi.

Contro il Napoli, ancor meglio che a Venezia, Jimenez ha invece mostrato la versione migliore di sé: corsa, coraggio e quella capacità di attaccare lo spazio che può trasformarlo in un'arma preziosa.