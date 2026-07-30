Moreno si presenta ai suoi nuovi tifosi: "Affascinato dalla piazza e dal progetto. Darò il massimo ogni giorno". Le cifre dell'affare

Matias Moreno è stato ufficialmente presentato come nuovo giocatore del Venezia: l'argentino si unirà ai lagunari in prestito oneroso - 500mila euro - con obbligo di riscatto condizionato, a 5.5mln, che scatterà al primo punto conquistato dopo il mese di gennaio 2027, con la Fiorentina che si tiene anche il 50% della rivendita. Le cifre le riporta TMW.

Il comunicato del Venezia

“Il Venezia FC comunica di aver definito l'accordo con l'ACF Fiorentina per l'acquisto a titolo temporaneo, fino al termine della stagione 2026/27, del difensore Matías Moreno. L'operazione prevede l'obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni. Nato a Córdoba (Argentina) il 24 settembre 2003, Moreno cresce calcisticamente nel settore giovanile dell'Atlético Belgrano, club con cui esordisce in Prima Squadra nel 2023. Con la formazione argentina colleziona complessivamente 36 presenze, mettendo a referto un assist. Nell'estate del 2024 si trasferisce alla Fiorentina, dove totalizza 12 presenze tra tutte le competizioni prima di approdare in prestito al Levante nella stagione 2025/26. Con il club spagnolo scende in campo in 29 occasioni. Nel corso della sua esperienza con la Fiorentina disputa inoltre otto gare in UEFA Conference League, maturando ulteriore esperienza nelle competizioni europee. Benvenuto in arancioneroverde, Matías”.

Le parole di Moreno

"Questa città e questa piazza mi hanno colpito fin dal primo momento. Sono rimasto affascinato dal progetto del Venezia FC e ho percepito fin da subito grande fiducia nei miei confronti. Venezia è una città unica e non vedo l'ora di viverla appieno. Darò il massimo ogni giorno. Sono convinto che possiamo essere una squadra tenace, capace di lottare in ogni partita. Vogliamo regalare soddisfazioni ai nostri tifosi e dare sempre il massimo in campo."