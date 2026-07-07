Sulle nuova prima maglia della Fiorentina ci sarà un ricordo legato a Rocco Commisso - FOTO
Ieri c'è stata la presentazione delle nuove prime due maglie della Fiorentina per la stagione 2026-27, con le divise viola e bianche che sono state svelate al pubblico.
Il ricordo di Commisso
Oggi nuova giornata di esposizione, con nuovi dettagli che sono emersi. All'interno della prima maglia viola che indosseranno i giocatori in campo ci sarà un ricordo-dedica legato a Rocco Commisso, compianto presidente viola: una sua frase simbolo con la sua firma.
Il dettaglio
“Take care of me and I'll take care of you” si legge nella parte dietro al collo. “Prenditi cura di me e io mi prenderò cura di te”, il significato in inglese.
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