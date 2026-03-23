Galli: "Quando la Fiorentina gioca sugli avversari ha dei vantaggi. Vanoli ha cercato di mettere toppe a quanto fatto da Pioli"

L'ex portiere e dirigente della Fiorentina, Giovanni Galli, intervenuto su Lady Radio ha espresso la propria analisi sulla stagione viola.

“Quando la Fiorentina gioca sugli avversari ha dei vantaggi - ha detto - Palladino, dopo l’esperienza di Italiano, aveva rimesso la squadra sulla difensiva, perché quella era la sua identità e il suo calcio. Pioli ha provato a riportare la squadra ad essere dominante in campo e non ci è riuscito. E così Vanoli ha cercato di mettere delle toppe”.

"Te ora puoi giocare senza avere l’obbligo di dover inventare chissà che cosa là davanti. Perché le giocate offensive richiedono lavoro, le devi preparare. La Fiorentina ormai deve continuare così fino alla fine della stagione".