Grosso doma anche il Diavolo: un brutto Milan in inferiorità numerica cade col Sassuolo. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Ritornano i gol in Serie A dopo circa 24 ore di digiuno: il Sassuolo si impone per 2-0 sul Milan e Grosso si toglie un'altra soddisfazione.

La gara

Partita indirizzata subito al 5', quando è Berardi a battere Maignan sul palo lontano con un bel sinistro a giro. Risponde subito il Milan con Leao, che a tu per tu con Turati sciupa il gol del pareggio: l'episodio, allora, lo trovano i padroni di casa, grazie al secondo giallo preso da Tomori che gli è valso il cartellino rosso al 24'. Un'ora di inferiorità numerica è troppa per i rossoneri, che infatti non entrano più in partita: al 46', al rientro dagli spogliatoi, è poi Laurienté a chiudere i giochi con un bel tiro sul primo palo che frega il connazionale Maignan. Vola alto il Sassuolo, che adesso scavalca anche il Bologna.

La nuova classifica

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 79, Napoli 70, Milan 67, Juventus 64, Como 62, Roma 61, Atalanta 55, Sassuolo 49, Bologna 48, Lazio 48, Udinese 47, Parma 42, Torino 41, Genoa 40, Fiorentina 37, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 28, Verona 19, Pisa 18.