Il grande punto interrogativo dell'estate della Fiorentina. I due macro step decisivi

Il grande punto interrogativo dell'estate della Fiorentina ha un nome e un cognome: Moise Kean.

È presto, molto presto per fare previsioni sul futuro del centravanti viola, ma ci sono alcune certezze come i primi due macro-step che attendono la questione-Kean, scrive La Gazzetta dello Sport.

Il primo macro step

Il primo è il confronto sul piano tecnico-economico fra proprietà-dirigenza-allenatore che dovrà essere definito a breve e in cui verranno stabiliti le intenzioni e il percorso per il futuro e in cui l'argomento Kean sarà per forza centrale.

…e il secondo

Il secondo step sarà invece proprio la clausola da 62 milioni che sarà valida dall'1 al 15 luglio ed è una tempistica da rispettare.

Lo scorso anno per lui si erano mossi dall'Arabia e anche in questa sessione niente può essere dato per scontato.