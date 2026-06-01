Il grande punto interrogativo dell'estate della Fiorentina. I due macro step decisivi
Il grande punto interrogativo dell'estate della Fiorentina ha un nome e un cognome: Moise Kean.
È presto, molto presto per fare previsioni sul futuro del centravanti viola, ma ci sono alcune certezze come i primi due macro-step che attendono la questione-Kean, scrive La Gazzetta dello Sport.
Il primo macro step
Il primo è il confronto sul piano tecnico-economico fra proprietà-dirigenza-allenatore che dovrà essere definito a breve e in cui verranno stabiliti le intenzioni e il percorso per il futuro e in cui l'argomento Kean sarà per forza centrale.
…e il secondo
Il secondo step sarà invece proprio la clausola da 62 milioni che sarà valida dall'1 al 15 luglio ed è una tempistica da rispettare.
Lo scorso anno per lui si erano mossi dall'Arabia e anche in questa sessione niente può essere dato per scontato.