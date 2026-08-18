Fortini sempre più in disparte… ed il tempo stringe. Un finale senza compromessi

L’ultima presenza ufficiale di Niccolò Fortini con la Fiorentina risale al 12 marzo scorso, in Conference League contro il Rakow, in campionato bisogna tornare addirittura al 24 gennaio contro il Cagliari, in Coppa Italia al 27 contro il Como. Il classe 2006, prodotto del vivaio viola, è un calciatore che è salito presto alla ribalta, bruciando le tappe con l’ottimo prestito in Serie B alla Juve Stabia, la sua avventura con la Fiorentina però non è mai decollata.

Un destino segnato

Il mancato accordo sul rinnovo del contratto tra l’entourage del calciatore, la CAA Base, e la Fiorentina, ha determinato una situazione scomoda e stucchevole, che ha progressivamente allontanato il calciatore da Firenze, tracciandone il futuro dopo nemmeno aver concluso una stagione intera da calciatore gigliato. Il 30 giugno 2027 scadrà il contratto del calciatore lucchese, e non c’è all’orizzonte la prospettiva di un cambio di rotta.

Anche l’atteggiamento social del giovane esterno nelle ultime settimane è stato particolare. Prima Fortini ha tolto tutti i post su Instagram, era sparito anche il tag della Fiorentina dalla biografia del profilo. Successivamente il calciatore ha reinserito alcuni post, uno dei quali relativo alle vacanze e alle gare con l’Italia Under 21, più un altro fissato in alto, risalente all’esordio in Serie A dello scorso settembre. Contro il Benevento Fortini si è scaldato a lungo, ma alla fine Grosso ha scelto di non inserirlo, quando di fatto il ragazzo era a centrocampo pronto ad entrare… valutazioni che spesso parlano chiaro, in questo periodo dell’anno meglio non rischiare.

Nessun compromesso, si attende il futuro

Gli arrivi di Joao Mario e Jimenez sono stati piuttosto indicativi riguardo alle intenzioni della Fiorentina per la fascia destra. Due calciatori in grado di giocarsi la maglia da titolare… ed in rosa c’è ancora un profilo come Dodô, tutt’altro che una seconda linea ma con lo stesso problema di Fortini, sebbene in un momento della carriera ben diverso. Le offerte pervenute alla dirigenza viola per il calciatore non soddisfano la Fiorentina al momento; la dirigenza viola non è disposta a scendere a compromessi. O cessione a titolo definitivo… o Fortini chiuderebbe l’avventura in viola alla naturale scadenza del contratto, potendo già da gennaio accordarsi col nuovo club.

La pista inglese

Ed ecco che la pista Hull City, uscita con forza nelle ultime ore, pare poter chiudere definitivamente la vicenda… alle condizioni della Fiorentina. Se il calciatore partisse in prestito con diritto di riscatto, prima rinnoverebbe il proprio contratto con la Fiorentina, che non appare proprio intenzionata a veder sfumare il sodalizio rimanendo a bocca asciutta. Ore caldissime, si attendono ulteriori novità sull’intricata e annosa questione.