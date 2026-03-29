Da Kean a Croci, passando per Ndour: quando la sosta può restituire giocatori galvanizzati. E quanta Fiorentina in azzurro...

C'è tanta Fiorentina tra le fila delle Nazionali italiane impegnate in questo periodo. Dalla Nazionale maggiore fino all'Under 16 di Manuel Pasqual.

Capitolo Kean

E così la sosta può riportare al Viola Park tanti ragazzi galvanizzati dalle belle prestazioni in Azzurro. A partire proprio da Moise Kean, che dopo il gol che ha chiuso i giochi contro l'Irlanda adesso è atteso dalla sfida contro la Bosnia per strappare il pass mondiale.

C'è Ndour

E poi c'è Cher Ndour, anche lui fresco di rete in azzurro contro la Macedonia. Martedì l'impegno contro la Svezia per centrare l'Europeo di categoria. Anche per lui altra partita da protagonista prima del rientro a Firenze.

I giovanissimi

E tra i giovani ci sono anche Martinelli, attualmente alla Sampdoria ma di proprietà viola che ha esordito con la Nazionale U20; e il solito giovanissimo Croci, che ha messo il timbro anche a questo giro con la Nazionale U16 di Manuel Pasqual contro la Germania. Lo sottolinea La Nazione.