La Nazione: Un rebus da risolvere in 48 ore e la doppia formula per Poku
Due pagine sulla Fiorentina all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.
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Apertura per: “Il rebus è da risolvere in 48 ore Kean, rilancio Como Pinamonti idea forte”. Sottotitolo: “Attesa una nuova proposta lariana: dovrà avvicinarsi ai 40 milioni Paratici al lavoro per Poku. Doppia formula per portario a Firenze”. Di spalla invece troviamo: “Dodo al Nottingham Fagioli resta in bilico E pure Mandragora...”.
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Qui leggiamo: "L'acquisto che fa sognare
Tuono estivo, che passione “Io, conquistato da Firenze Non voglio pormi dei limiti”. Sottotitolo: "L'argentino: “Qui un gran progetto, sono stato accolto in modo incredibile”.
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