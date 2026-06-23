La Gazzetta dello Sport: La certezza? La porta blindata alla Fiorentina

C'è un articolo dedicato alla Fiorentina su La Gazzetta dello Sport di oggi.

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Il pezzo in questione è intitolato: “Porta blindata alla Fiorentina Certezza De Gea”.

Più una soluzione che un problema

L'articolo inizia così: “Le sirene di mercato non mancano e l'ingaggio è davvero molto alto, però il diesse Fabio Paratici ad ora non ha intenzione di rinunciare a De Gea, che rimane un top nel suo ruolo. E trovare un altro del suo livello per i viola non sarebbe semplice. Un discorso lineare per cui lo spagnolo rappresenta più una soluzione che un problema”.