Paganin: "La Fiorentina sta spendendo molto per ritornare tra le prime otto. Grosso, un allenatore da super big"

L'ex difensore in Serie A, ora commentatore televisivo, Massimo Paganin, su News.Superscommesse.it, ha parlato del mercato che sta conducendo la Fiorentina durante questa estate.

“Speso molto per sopperire alle carenze”

Una squadra già molto cambiata: “La Fiorentina sta spendendo molto per sopperire a una rosa costruita male nella passata stagione - ha detto - Si è deciso di mettere mano in tutti i reparti, inserendo giocatori di qualità per riportarla almeno tra le prime otto del campionato. Non sarà facile, ma la Fiorentina ha speso tantissimo tra giocatori e infrastrutture, e ha inserito dirigenti di alto livello".

“Grosso super”

"Grosso, poi, è un ottimo allenatore, che ha fatto bene al Sassuolo, ora vediamo in una squadra con una cilindrata diversa cosa riuscirà a fare. Sono curioso di vedere la Fiorentina all’opera, le aspettative sono alte, ma sono convinto che l'attuale allenatore viola possa arrivare ad allenare anche una super big”.