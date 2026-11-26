A Lady Radio, l’ex attaccante viola Roberto Pruzzo ha parlato della situazione della Fiorentina, che oggi ha iniziato il ritiro al Viola Park in vista della sfida di Udine, per poi spostarsi anche sulle possibili scelte in attacco di Vanoli per la prossima decisiva sfida salvezza.

‘Il ritiro? Spesso è tempo perso perché…’

“I ritiri già di per sé sono punitivi, quindi avrei cercato un 2 stelle in campagna per far pesare una situazione che non esiste. È però una cosa un po’ dovuta all’ambiente per dare il segnale che sei sul pezzo. In questo momento occorre avere tranquillità e capire, se ci si mette sempre in gruppo, chiusi nello spogliatoio, a dirsi le solite cose… è tempo perso”.

‘La Fiorentina perde perché fa sempre i soliti errori’

“Le parole di Vanoli sull’umiltà? Penso faccia parte dell’essere umano ma non deve diventare né debolezza né arroganza. Per vincere le partite servono grandi giocatori, gente che faccia gruppo ma con personalità, che in questo momento la squadra non dimostra di avere. Non credo si perdano partite perché manca umiltà, ma perché gli altri fanno sempre qualcosa di meglio e la Fiorentina non migliora, commettendo sempre i soliti errori”.

Quindi ha concluso sull'attacco: “Beto a Udine? Se giocasse non sarebbe una cosa fuori dal normale, ci può stare, ha qualcosa da dimostrare da ex. L’alternativa è Pellegrino, ragazzo che si impegna molto ma non il Malen della situazione, può darsi che abbia anche bisogno di tirare il fiato".