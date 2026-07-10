Ferrari: "Inizia una stagione unica, quella del centenario. Vogliamo una Fiorentina sempre più solida, forte e competitiva"

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha inaugurato la nuova stagione della Viola - iniziata oggi - sul proprio profilo LinkedIn.

Il post di Ferrari

“Oggi prende il via una stagione unica: quella del centenario della ACF Fiorentina. Una stagione che vogliamo vivere con responsabilità, orgoglio e risultati all’altezza della storia e dei valori di questo club”.

Nuovo percorso

“Con la presentazione di Fabio Grosso inizia un nuovo percorso. Una decisione condivisa da tutta la società, da Giuseppe e Catherine Commisso, insieme a Fabio Paratici e a tutte le persone coinvolte nel progetto sportivo viola. Fabio è stato fin dall’inizio la nostra prima e unica scelta, per le sue qualità umane, la sua competenza e la sua determinazione”.

“La direzione che vogliamo seguire”

"Una scelta che conferma con chiarezza la direzione che vogliamo seguire: continuare a crescere e costruire una Fiorentina sempre più solida, forte e competitiva. C’è grande convinzione e una forte voglia di fare bene. L’energia che si respira è quella giusta. Adesso tocca a tutti noi trasformarla in lavoro, sacrificio e risultati, con la passione e il sostegno del popolo viola".