Osvaldo spiega i motivi del ricovero: "Ho rischiato seriamente la vita per colpa di una carie"

Torna a parlare l'ex attaccante della Fiorentina Pablo Daniel Osvaldo, dopo il ricovero in ospedale e a seguito delle problematiche di salute accusate nelle scorse settimane. Intervisto da Infobae l'ex giocatore viola ha spiegato che ha avuto per diverse settimane un fastidio causato da una carie ad un dente, che poi è degenerata in un'infezione: "Ho avuto per varie settimane dei fastidi in bocca, ma non ho dato importanza a questo e non sono andato dal dentista. E quella carie ha provocato il problema di salute che ho avuto".

“L'infezione ha messo a rischio la mia vita”

Quando Osvaldo si è rivolto ai medici la situazione era già diventata grave, poiché l’infezione era arrivata a compromettere il polmone destro. L'ex attaccante viola ha dichiarato: "I sanitari sono intervenuti rimuovendo il dente interessato e iniziando una terapia per combattere l’infezione che era arrivata al polmone destro e messo seriamente a rischio la mia vita".

“Non fumerò mai più”

L'ex centravanti della Fiorentina ha poi dichiarato che questa brutta esperienza è servita per smetterla con un vizio: "Mi hanno detto che il mio fisico ha aiutato a combattere l’infezione. Non sto fumando da due settimane, e non penso di fumare mai più".