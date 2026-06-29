Una pazienza che sta per esaurirsi: Paratici dà l'ultimatum a Koleosho! Diverse le alternative sul tavolo

La trattativa della Fiorentina per Koleosho sta diventando velocemente una telenovela. La squadra viola non vuole però perdere troppo tempo dietro i dubbi del ragazzo.

L'ultimatum

L'italo-americano Koleosho continua a tentennare di fronte all'offerta viola. Da circa una settimana l'accordo fra i club è totale (10 più bonus), ma il ragazzo ancora non si decide e aspetta il Paris FC. Paratici non vuole aspettare ancora a lungo e manda un ultimatum al ragazzo. La sensazione è che la Fiorentina, qualora il classe 2004 continui a prendere tempo, possa svolgere lo sguardo altrove.

Le alternative

Nel frattempo il dirigente viola continua a studiare le possibili alternative. Sono tanti infatti gli esterni messi sotto la lente d'ingrandimento dalla squadra mercato viola: dagli argentini Zeballos e Aranda, ai grandi colpo Bakayoko e Lang. Attenzione anche a Volpato, Zhegrova e Cancellieri. Lo scrive La Nazione.