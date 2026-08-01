Neanche Pongracic è sicuro della sua posizione e per l'incasso di Dodô... serve tempo. Valdepenas copre almeno due lacune

Uno è in attesa di rientrare dalle vacanze post Mondiale, l'altro fin qui è stato ancora titolare, nonostante un rapporto ormai usurato con l'ambiente e un contratto in scadenza tra un anno. Né Pongracic, né Dodˆo sono certi del loro futuro a Firenze, anzi: il croato piace in Bundesliga e in ogni caso la Fiorentina si è mossa su due centrali in sua assenza.

Per il brasiliano invece servirà un po' di tempo per ricevere eventuali offerte, specialmente sponda Napoli: i partenopei restano interessati ma devono anche cedere. Nel frattempo l'arrivo di Valdepenas copre almeno un paio di lacune, perché lo stesso spagnolo ha confermato di potersi esprimere sia da centrale che da esterno mancino, sua posizione preferita.