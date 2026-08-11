Favasuli ad un passo dal Napoli, la Fiorentina pronta all'incasso. I dettagli

Manca solo l'ok definitivo per il passaggio del classe 2004 ex Fiorentina Costantino Favasuli dal Catanzaro al Napoli, come riferisce Gianluca Di Marzio su X.

Le cifre della cessione

L'esterno destro calabrese si trasferirà in azzurro in prestito oneroso da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 6,2 milioni più uno ulteriore di bonus. Alla Fiorentina spetterà il 50% dell'incasso del Catanzaro.

Altra mossa in casa Napoli

Nel frattempo, il Napoli ha chiuso anche il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo: il capitano firmerà fino al 2030. Entrambi sono assistiti dallo stesso agente, Mario Giuffredi, che ha curato le operazioni.