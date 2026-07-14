Un club neoretrocesso in Serie C mette gli occhi su un terzino viola già ampiamente nel giro della prima squadra

La Fiorentina continua a lavorare incessantemente sul mercato, non solo in entrata ma anche in uscita. Tra i giocatori che dovrebbero lasciare la viola nelle prossime settimane c'è anche Luis Balbo.

Il Pescara avrebbe messo gli occhi sul terzino venezuelano dopo la retrocessione in Serie C, per provare a tornare subito in cadetteria. I discorsi con la Fiorentina ci sono già stati in questi giorni con l'operazione che ha portato in gigliato il classe 2010 Amenta.

Cessione possibile?

Con tutta probabilità la Fiorentina non vuole perdere del tutto il suo talento classe 2006 e potrebbe aprire a una cessione in prestito. Lo scrive Il Messaggero.