Lucchesi in campo nella semifinale play-off col Monza: in caso di promozione, la Fiorentina è pronta a riscuotere

Lorenzo Lucchesi, difensore centrale classe 2003, ha preso parte alla semifinale play-off che il suo Monza ha vinto contro la Juve Stabia (4-3 il complessivo dopo il 2-1 di stasera): in caso di promozione dei brianzoli in Serie A, la Fiorentina è pronta a incassare.

In attesa della finale

30 presenze in stagione nella retroguardia del Monza: per Lucchesi è già il terzo anno consecutivo in Serie B, sempre in prestito ma con tre maglie diverse, ma questo potrebbe essere l'ultimo. Sì, perché nel contratto di prestito che la Fiorentina ha stipulato col Monza, c'è un obbligo di riscatto a favore dei brianzoli… in caso di promozione in Serie A. E dopo il 2-1 di stasera rifilato alla Juve Stabia - grazie alla doppietta dell'ex viola Cutrone - il sogno promozione si avvicina eccome.

I termini dell'accordo

Tra gli uomini di Bianco e la Serie A rimane solo la finale play-off, dove attenderanno una tra Catanzaro e Palermo - si parte dal 3-0 in favore dei calabresi -. Qualora scattasse la clausola, alla Fiorentina spetterebbero poco più di 2 milioni di euro più il 50% della futura rivendita; in caso, invece, il Monza rimanesse in Serie B, potrebbe scegliere se acquistare il ragazzo o se rispedirlo al mittente.