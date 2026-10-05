Il Salotto del Calcio in onda stasera: l'ultima tappa prima di Genova

Questa sera alle ore 21 torna su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera si commenterà l'avvicinamento all'ultima sfida della Nazionale, che dovrebbe vedere in campo anche il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli, ultima tappa prima della ripartenza del campionato contro il Genoa.

Gli ospiti

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti Leonardo Pettinari, ex giocatore della Primavera della Fiorentina, e Florin Toma, presidente del Club Sportivo Firenze. A leggere i messaggi del telespettatori ci sarà Laura Puggelli.