La Fiorentina mette gli occhi su un compagno di Torreira, già sondato dalla Lazio
In attesa di saperne di più sul nuovo allenatore della Fiorentina, il reparto mercato si sta già muovendo: dalla Turchia riportano infatti una prima offerta verbale dei viola per un giocatore del Galatasaray.
Profilo di esperienza
Si tratta di Abdülkerim Bardakçı, difensore centrale classe 1994, di piede mancino. Al Galatasaray da 4 stagioni, vanta anche 26 presenze in nazionale: potrebbe rappresentare al meglio la figura del centrale esperto che porti un po' di leadership nella retroguardia. Tuttavia, secondo i media turchi, l'offerta verbale della Fiorentina si aggira attorno ai 10 milioni di euro, che potrebbero non essere abbastanza.
Testa a testa interno
Sì, perché le notizie in questi giorni parlano di un forte interessamento anche da parte della Lazio, che sul piatto avrebbe già messo 15 milioni. Dovesse proseguire l'incursione biancoceleste, sembra difficile che Bardakçı possa essere il primo innesto difensivo della Fiorentina.