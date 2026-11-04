Roggi: "Oulaï deve ancora esprimere tutta la sua forza. Ha personalità e può giocare con Fagioli"

L'ex difensore della Fiorentina Moreno Roggi ha parlato a Radio Bruno, partendo dalle difficoltà della retroguardia viola in stagione per poi toccare anche altri temi attuali e caldi di casa gigliata.

‘La fase difensiva non riguarda solo i difensori, Vanoli deve…’

“Il rendimento non è quello, va trovata un'amalgama, perché sono tutti giocatori arrivati quest’anno quelli che giocano, e bisogna si conoscano. Vanoli deve trovare gli incastri giusti, ma bisogna guardare alla fase difensiva di tutta la squadra, non solo al pacchetto dei difensori: se prendi gol, non è solo colpa del difensore, ma anche il centrocampo e l’attacco devono aiutare di più".

‘Oulaï e Fagioli possono giocare insieme perché…’

"In Serie A si è persa l'importanza della marcatura, da questo punto di vista andiamo spesso in difficoltà. Bene che un difensore sappia giocare il pallone, ma in copertura bisogna essere agguerriti sul diretto avversario. La Fiorentina è un'ottima squadra, ma manca di personalità, non c’è un uomo su cui ci si può appoggiare per sentirsi più tranquilli. Non solo a centrocampo, ma anche in difesa. Oulai quando l'ho visto mi ha impressionato, è un giocatore che ancora deve esprimere ancora tutta la sua forza e potenza, ma per me ha la giusta personalità. Può giocare assieme a Fagioli, i calciatori bravi sanno trovare da soli la posizione in campo, con intelligenza”.