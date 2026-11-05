La Juventus costretta a fare a meno di McKennie in Europa League. E contro la Fiorentina...
La Juventus si appresta a sfidare l'AZ Alkmaar in un match valido per il quarto turno del girone unico di Europa League. Luciano Spalletti guarda però già alla trasferta contro la Fiorentina e decide di tenere a riposo un centrocampista cruciale per il gioco bianconero.
Riposo precauzionale
A preoccupare il tecnico toscano sono le condizioni di Weston McKennie, che aveva accusato un problema muscolare durante la gara contro il Napoli, lasciando il campo all'intervallo. Da qui la scelta dello staff tecnico di concedergli ulteriore riposo, evitando di forzare i tempi del rientro.
Contro i viola
L'obiettivo è recuperare il giocatore per la partita di domenica, quando la Juventus sfiderà la Fiorentina. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno; la sua presenza per il match del Franchi resta ancora in dubbio.