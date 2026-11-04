Contro la Juventus ecco un arbitro con il quale la Fiorentina non ha mai vinto. Cinque volte su sette in casa eppure...

La partita tra Fiorentina e Juventus in programma domenica prossima con inizio alle ore 20.45 sarà diretta da Andrea Colombo della sezione di Como.

I precedenti con la Fiorentina

Sono sette i precedenti in Serie A dei viola con il direttore di gara lombardo: il bilancio è di quattro pareggi e tre sconfitte. L’ultimo incrocio risale al 22 marzo scorso, quando al Franchi la sfida contro l’Inter si è chiusa sull’1-1.

La prima volta

Il primo confronto invece è del 29 gennaio 2023, all’Olimpico contro la Lazio: un pareggio per 1-1, con Nico Gonzalez a rispondere al vantaggio di Casale. Un altro segno X è arrivato il 1° settembre 2024, nel 2-2 casalingo contro il Monza.

La prima sconfitta è maturata invece il 9 marzo 2025, sul campo del Napoli: 2-1 per gli azzurri. A quel risultato hanno fatto seguito altri due ko, entrambi al Franchi e con lo stesso punteggio: contro la Roma il 5 ottobre 2025 e contro il Verona il 14 dicembre.

Due pareggi di fila

Gli ultimi due precedenti hanno riportato il pareggio: 2-2 contro il Torino il 7 febbraio 2026, quindi l’1-1 con l’Inter. Nel complesso, cinque delle sette partite si sono disputate a Firenze, senza che il fattore campo regalasse ai viola una vittoria. Un bilancio che la Fiorentina aspetta ancora di migliorare.