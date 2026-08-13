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La Gazzetta dello Sport: E ora il colpo numero dieci, Grosso lo aspetta

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
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Un articolo sui viola presente all'interno de La Gazzetta dello Sport di oggi. 

Pagina 20

Il titolo è: “Fiorentina da dieci Pressing Thorstvedt Grosso lo aspetta”. Sottotitolo: “Il mediano può diventare il decimo acquisto viola Trattativa col Sassuolo che lo valuta 15 milioni”. 

Colpo numero dieci

Il pezzo in questione inizia così: “Una Fiorentina da dieci che insegue il colpo numero dieci. Fabio Paratici non ha ancora archiviato il nono acquisto della pazza estate viola, l’attaccante Mateo Pellegrino, eppure è già proiettato al futuro”. 

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