La Gazzetta dello Sport: E ora il colpo numero dieci, Grosso lo aspetta
Un articolo sui viola presente all'interno de La Gazzetta dello Sport di oggi.
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Il titolo è: “Fiorentina da dieci Pressing Thorstvedt Grosso lo aspetta”. Sottotitolo: “Il mediano può diventare il decimo acquisto viola Trattativa col Sassuolo che lo valuta 15 milioni”.
Colpo numero dieci
Il pezzo in questione inizia così: “Una Fiorentina da dieci che insegue il colpo numero dieci. Fabio Paratici non ha ancora archiviato il nono acquisto della pazza estate viola, l’attaccante Mateo Pellegrino, eppure è già proiettato al futuro”.
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