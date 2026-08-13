E dopo aver preso Vlahovic, Italiano tenta lo sgambetto alla Fiorentina

La Fiorentina era e resta intenzionata a portare a casa Kristian Thorstvedt.

Piace a Grosso…

Il centrocampista norvegese piace a Fabio Grosso, che lo vorrebbe per integrare il proprio reparto mediano, ma il Sassuolo deve convincersi a lasciarlo partire. Thorstvedt non intende rinnovare il proprio contratto in scadenza nel giugno del 2027 e ha già un’intesa di massima con la società viola.

…ma anche a Italiano

Ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, nelle ultime ore si è inserito il Besiktas, che ha fatto un sondaggio per il classe 1999. A Vincenzo Italiano piacerebbe molto l’ipotesi di averlo e avrebbe già dato il suo via libera all’operazione. Chissà che l’allenatore siciliano, che si è visto arrivare un certo Dusan Vlahovic come rinforzo nelle ultime ore, non faccia lo “sgambetto” alla sua ex squadra.