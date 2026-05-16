La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: ancora niente Braschi ma si rivede Kouadio, Galloppa mischia le carte
Daniele Galloppa
Ultima uscita della stagione regolare per la Fiorentina Primavera, che scenderà in campo tra pochi minuti contro il Lecce. Non ci sarà Braschi, ancora aggregato alla prima squadra, ma oltre a lui mancano diversi altri titolari: a partire dallo squalificato Conti, proseguendo con Montenegro e Puzzoli che partono dalla panchina. Si rivede però Kouadio, titolare a centro difesa:
Leonardelli; Trapani, Kouadio, Sadotti, Ademi; Bonanno, Deli; Evangelista, Atzeni, Kone; Jallow.
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