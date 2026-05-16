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La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: ancora niente Braschi ma si rivede Kouadio, Galloppa mischia le carte

Redazione /
Daniele Galloppa
Daniele Galloppa
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Ultima uscita della stagione regolare per la Fiorentina Primavera, che scenderà in campo tra pochi minuti contro il Lecce. Non ci sarà Braschi, ancora aggregato alla prima squadra, ma oltre a lui mancano diversi altri titolari: a partire dallo squalificato Conti, proseguendo con Montenegro e Puzzoli che partono dalla panchina. Si rivede però Kouadio, titolare a centro difesa:

Leonardelli; Trapani, Kouadio, Sadotti, Ademi; Bonanno, Deli; Evangelista, Atzeni, Kone; Jallow.

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