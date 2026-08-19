Fagioli? E' sia gancio che limite per far fare alla Fiorentina un'altra operazione

Se si libera un posto a centrocampo alla Fiorentina, arriva Thorstvedt. Il calciatore norvegese che ha chiesto al Sassuolo la cessione andrebbe a compensare il “qualcosa” che serve lì nel mezzo ai viola.

L'indiziato numero uno ad andarsene

Ma per il momento c’è così tanta abbondanza che occorre fargli spazio attraverso una cessione. E l’indiziato numero uno secondo il Corriere dello Sport-Stadio, è Fagioli.

Il quotidiano sportivo scrive che l'ex Juventus è insieme il gancio e il limite per consentire alla Fiorentina di mettere insieme un’altra operazione non banale.

Oulai

L'arrivo di Oulai ha creato un “problema” a Fagioli, perché dentro uno, fuori l’altro, e contemporaneamente in campo mai in tutte le partite. Da qui le considerazioni sulla cedibilità del giocatore piacentino.