Home / Edicola Viola La Gazzetta dello Sport: Piccoli vuole anche la Fiorentina dell'anno prossimo Redazione / 25 April 2026, 12:16 Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Argomento Piccoli su La Gazzetta dello Sport, nel titolo a pagina 24 in taglio alto: “Piccoli, tanta voglia di gol per un futuro nella Fiorentina”. Di spalla invece: “Vanoli nei guai. Kean, Parisi, Fortini e Gosens non recuperano”. Segui Fiorentinanews su Google News Notizie correlate Il Piccoli di Cagliari dov'è finito? La Fiorentina non può permettersi di cederlo: altra opzione da vice Con Kean ai box ancora Piccoli titolare, ma anche l'ex Cagliari non è al top della forma Gud, ne hai fatta perdere di pazienza. Il 10 si gioca tutto con Solomon e Harrison, Vanoli non 'regalerà' minuti ai giovani 💬 Commenti Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Condividi Commenta