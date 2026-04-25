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La Gazzetta dello Sport: Piccoli vuole anche la Fiorentina dell'anno prossimo

Redazione /
La Gazzetta dello Sport

Argomento Piccoli su La Gazzetta dello Sport, nel titolo a pagina 24 in taglio alto: “Piccoli, tanta voglia di gol per un futuro nella Fiorentina”. Di spalla invece: “Vanoli nei guai. Kean, Parisi, Fortini e Gosens non recuperano”.

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