Benalouane: "Sarri tecnico di livello, ho un'idea precisa su come finirà Fiorentina-Atalanta"

In vista del match tra Fiorentina e Atalanta, in programma domani alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, la redazione di TuttoAtalanta ha intervistato un doppio ex ovvero Yohan Benalouane.

Sarri ha bisogno di tempo

"Sarri è un grande allenatore. Ci ho giocato contro tante volte ed è sempre stato considerato un tecnico di altissimo livello. Ha bisogno di tempo, ma sono convinto che continuerà a far vincere l'Atalanta".

Pronostico sul match

L'ex difensore, legato molto di più per militanza alla maglia nerazzurra rispetto a quella viola, si espone anche su come potrebbe andare la sfida: "Sarà una partita difficile, ma sono convinto che vinceremo 1-3. Forza Atalanta!".

