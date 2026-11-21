Il passato recente di Fabio Paratici al Tottenham ha agevolato fin qui almeno un paio di operazioni degli ultimi mercati viola: prima Solomon e poi Dragusin. Il ds della Fiorentina però avrebbe messo volentieri le mani su altro profilo: Destiny Udogie, classe 2002, esterno mancino impetuoso, già determinante in Serie A e ora non proprio nelle grazie di De Zerbi in Premier.

Il pericoloso asse concorrente

L'asse con i londinesi però l'ha costruito anche la Juve negli ultimi mesi, con gli affari legati a Kolo Muani, Vicario e Sarr. E secondo Tuttosport, proprio su questo si basa la fiducia dei bianconeri nel mettere le mani su Udogie. Carnevali lo apprezza e punta al prestito con diritto: una formula che farebbe comodo anche alla Fiorentina ma la concorrenza bianconera rischia di allontanare il nome dai radar viola.