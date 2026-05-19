La Gazzetta dello Sport: Kean per il rilancio della Fiorentina
Una pagina sulla Fiorentina presente stamani su La Gazzetta dello Sport.
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Il titolone scelto dal quotidiano sportivo è: “Kean per il rilancio”. E ancora: “Il piano Fiorentina: voglia di attacco top E Piccoli può partire”. Sommario: "Premier e Ligue 1 su Moise: ma senza ricche offerte il club vuole tenerlo per giocarsi un posto nelle coppe”.
Una festa senza di lui
L'articolo inizia così: “La festa nello stadio che per lui è stato casa l’hanno fatta senza di lui: il problema alla tibia ha negato a Moise Kean pure l’ultima gioia della stagione”.
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