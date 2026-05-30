Mišković: "Abbiamo chiesto giocatori alla Fiorentina, ma nessuno è voluto venire da noi. Preferiscono la B al nostro campionato"

Il proprietario del Rijeka, Damir Mišković, ha fatto una rivelazione in chiave mercato che coinvolge la Fiorentina.

“Quando stavamo discutendo di Fruk con il club viola - il riferimento è alla scorsa estate - mi hanno detto che avevano 50 giocatori a libro paga. E io ho detto loro, beh, cedetecene qualcuno in prestito, stiamo giocando in Conference League, è un'opportunità per alcuni di loro di mettersi in mostra”.

Com'è andata a finire la storia? “Non un singolo giocatore della Fiorentina - sono ancora parole di Mišković -nemmeno quelli lontani dalla prima squadra, ha accettato di venire da noi. La Serie B italiana è molto più attraente per loro del nostro campionato e della nostra squadra”.