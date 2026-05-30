​​

header logo

Mišković: "Abbiamo chiesto giocatori alla Fiorentina, ma nessuno è voluto venire da noi. Preferiscono la B al nostro campionato"

Marco Masoni /
Damir Mišković
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Il proprietario del Rijeka, Damir Mišković, ha fatto una rivelazione in chiave mercato che coinvolge la Fiorentina. 

“Quando stavamo discutendo di Fruk con il club viola - il riferimento è alla scorsa estate - mi hanno detto che avevano 50 giocatori a libro paga. E io ho detto loro, beh, cedetecene qualcuno in prestito, stiamo giocando in Conference League, è un'opportunità per alcuni di loro di mettersi in mostra”. 

Com'è andata a finire la storia? “Non un singolo giocatore della Fiorentina - sono ancora parole di Mišković -nemmeno quelli lontani dalla prima squadra, ha accettato di venire da noi. La Serie B italiana è molto più attraente per loro del nostro campionato e della nostra squadra”. 

Notizie correlate
💬 Commenti