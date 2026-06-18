Durante: "Julian Alvarez poteva arrivare in Italia per soli 15 milioni. Mi dissero 'Ma che sei impazzito?'"
Il noto intermediario di mercato Sabatino Durante ha raccontato, durante un'intervista nella trasmissione social Il lato oscuro del pallone, i retroscena sul possibile approdo in Italia di Julian Alvarez. La Fiorentina a quei tempi seguì con attenzione l'attaccante argentino, che è sembrato vicino a vestire la maglia viola.
Il mancato arrivo
“Julian Alvarez poteva venire in Italia per soli 15 milioni - ha detto Durante - Non faccio nomi, ma è facile capire di chi sto parlando. Dissi che il giocatore assomigliava a Lautaro Martinez per caratteristiche, con ancora più capacità realizzativa. Mi risposero: ‘Ma che sei impazzito?'”.
Il caso Luis Diaz
Durante prosegue raccontando anche un altro episodio clamoroso: “Non sono riuscito a portare nemmeno Luis Diaz. Nel 2019 l'ho offerto per soli 8 milioni a cani e porci e a direttori che passano per fenomeni. Mi dissero che era magro come un chiodo, poi per fortuna l'ho portato al Porto. Oggi è una delle 5 ali più forti al mondo”.